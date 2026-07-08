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AGENDA · Charolles

Atelier ados Paysage Atelier quilling Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

jeudi 16 juillet 2026 · Musée du Prieuré Jean Laronze · Charolles

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée du Prieuré Jean Laronze
Adresse
4 Rue du Prieuré
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4.2 4.2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charolles

Atelier ados Paysage Atelier quilling

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Pour les jeunes s’intéressant à l’art et souhaitant découvrir et mettre en pratique différentes techniques artistiques, le musée propose 4 ateliers de 1h30.
Une visite à la découverte l’histoire des paysages dans l’art qui sera suivie par la réalisation d’une nature morte avec la technique du quilling.
Les ateliers ados sont accessibles à partir de 11 ans. Inscription obligatoire.   .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 

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English : Atelier ados Paysage Atelier quilling

L’événement Atelier ados Paysage Atelier quilling Charolles a été mis à jour le 2026-06-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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