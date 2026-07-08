Atelier ados Paysage Atelier quilling Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles
jeudi 16 juillet 2026 · Musée du Prieuré Jean Laronze · Charolles
Informations pratiques
Charolles
Atelier ados Paysage Atelier quilling
Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Pour les jeunes s’intéressant à l’art et souhaitant découvrir et mettre en pratique différentes techniques artistiques, le musée propose 4 ateliers de 1h30.
Une visite à la découverte l’histoire des paysages dans l’art qui sera suivie par la réalisation d’une nature morte avec la technique du quilling.
Les ateliers ados sont accessibles à partir de 11 ans. Inscription obligatoire. .
Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74
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English : Atelier ados Paysage Atelier quilling
L’événement Atelier ados Paysage Atelier quilling Charolles a été mis à jour le 2026-06-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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