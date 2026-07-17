Atelier adultes | Camera obscura, MuAM – Musée des Arts et Métiers, Paris

Informations pratiques

Atelier adultes | Camera obscura Samedi 10 octobre, 10h00 MuAM – Musée des Arts et Métiers Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fabriquez votre propre camera obscura, installez un labo photo éphémère, réalisez vos prises de vue au sténopé et développez vos clichés comme à l’époque de Louis Daguerre. Une journée pour comprendre les origines de la photographie, expérimenter la technique argentique comme à ses débuts et repartir avec des images uniques !

Réalisé avec LAACI

MuAM – Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 01 53 01 82 00 https://www.arts-et-metiers.net/ https://www.instagram.com/museeartsetmetiersparis/;https://bsky.app/profile/museeartsetmetiers.bsky.social;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9eartsetm%C3%A9tiers/?viewAsMember=true;https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers [{« type »: « link », « value »: « https://www.arts-et-metiers.net/ »}] Le MuAM – Musée des Arts et Métiers est l’un des plus anciens musées techniques et industriels au monde ; son histoire est intimement liée à celle du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), dont il est l’une des composantes.

Il conserve une exceptionnelle collection de quelque 80 000 objets et expose près de 2 500 pièces, reflétant les facettes les plus variées de l’histoire des sciences et des techniques.

Fondé en 1794 par l’abbé Grégoire, le Cnam, lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, est un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Du mardi au dimanche de 10h à 18h, nocturne le vendredi jusqu’à 21h

Fermé le lundi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai

Fabriquez votre propre camera obscura, installez un labo photo éphémère, réalisez vos prises de vue au sténopé et développez vos clichés comme à l’époque de Louis Daguerre. Une journée pour…

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