Atelier « Agence NO-FUTUR, tout doit disparaître ! », CAUE de l’Hérault, Montpellier

Informations pratiques

Atelier « Agence NO-FUTUR, tout doit disparaître ! » Samedi 19 septembre, 14h00 CAUE de l’Hérault Hérault

Gratuit. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Agence NO-FUTUR

Tout doit diparaître!

Dans le cadre de l’exposition présentée au CAUE,

https://www.les-caue-occitanie.fr/herault/exposition-photostout-doit-disparaitre-terrains-rendre,

les visiteurs sont invités à se glisser dans la peau d’agents immobiliers… venus du futur.

Dans un Hérault imaginaire en 2051, ils découvrent des bâtiments étonnants, parfois absurdes, transformés par le changement climatique et les choix d’aménagement passés.

Le concept :

Observer, imaginer, inventer.

À partir de situations inspirées du territoire, les participants créent leurs propres « annonces immobilières du futur » :

bâtiments détournés

usages transformés

solutions (im)probables

Entre jeu et réflexion, ils questionnent la manière dont on habite aujourd’hui… et demain.

Objectifs :

Sensibiliser à la sobriété foncière

Comprendre les enjeux du territoire de l’Hérault

Stimuler l’imagination et l’esprit critique

Un atelier ludique pour imaginer des futurs… et éviter les pires.

CAUE de l’Hérault 19, rue Saint Louis, 34000 Montpellier Montpellier 34060 Centre Hérault Occitanie 04 99 133 700 https://www.les-caue-occitanie.fr/herault https://www.linkedin.com/in/caue34;https://www.instagram.com/caue34.fr/;https://www.facebook.com/caue34;https://www.youtube.com/@caueherault [{« link »: « https://www.les-caue-occitanie.fr/herault/exposition-photostout-doit-disparaitre-terrains-rendre »}] Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement Tram 3 et 4

Agence NO-FUTUR

©Dominique Hermier