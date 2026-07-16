Atelier « Agence NO-FUTUR, tout doit disparaître ! », CAUE de l’Hérault, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · CAUE de l'Hérault · Montpellier
Informations pratiques
Atelier « Agence NO-FUTUR, tout doit disparaître ! » Samedi 19 septembre, 14h00 CAUE de l’Hérault Hérault
Gratuit. Limité à 15 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Agence NO-FUTUR
Tout doit diparaître!
Dans le cadre de l’exposition présentée au CAUE,
https://www.les-caue-occitanie.fr/herault/exposition-photostout-doit-disparaitre-terrains-rendre,
les visiteurs sont invités à se glisser dans la peau d’agents immobiliers… venus du futur.
Dans un Hérault imaginaire en 2051, ils découvrent des bâtiments étonnants, parfois absurdes, transformés par le changement climatique et les choix d’aménagement passés.
Le concept :
Observer, imaginer, inventer.
À partir de situations inspirées du territoire, les participants créent leurs propres « annonces immobilières du futur » :
- bâtiments détournés
- usages transformés
- solutions (im)probables
Entre jeu et réflexion, ils questionnent la manière dont on habite aujourd’hui… et demain.
Objectifs :
- Sensibiliser à la sobriété foncière
- Comprendre les enjeux du territoire de l’Hérault
- Stimuler l’imagination et l’esprit critique
Un atelier ludique pour imaginer des futurs… et éviter les pires.
CAUE de l’Hérault 19, rue Saint Louis, 34000 Montpellier Montpellier 34060 Centre Hérault Occitanie 04 99 133 700 https://www.les-caue-occitanie.fr/herault https://www.linkedin.com/in/caue34;https://www.instagram.com/caue34.fr/;https://www.facebook.com/caue34;https://www.youtube.com/@caueherault [{« link »: « https://www.les-caue-occitanie.fr/herault/exposition-photostout-doit-disparaitre-terrains-rendre »}] Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement Tram 3 et 4
Agence NO-FUTUR
©Dominique Hermier
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