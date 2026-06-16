Plouguerneau

Atelier algues

1237 Lieu-dit Hellez Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Atelier découverte des algues sur l’estran, cueillette.

Dégustation de tartare d’algues .

1237 Lieu-dit Hellez Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 85 49 36 12

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English :

L’événement Atelier algues Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DES ABERS