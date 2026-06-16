Atelier algues Plouguerneau
Atelier algues Plouguerneau mardi 16 juin 2026.
Plouguerneau
Atelier algues
1237 Lieu-dit Hellez Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Atelier découverte des algues sur l’estran, cueillette.
Dégustation de tartare d’algues .
1237 Lieu-dit Hellez Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 85 49 36 12
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English :
L’événement Atelier algues Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DES ABERS
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