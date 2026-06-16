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Atelier algues Plouguerneau

Atelier algues Plouguerneau mardi 16 juin 2026.

Adresse : 1237 Lieu-dit Hellez

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif :

Plouguerneau

Atelier algues

1237 Lieu-dit Hellez Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Atelier découverte des algues sur l’estran, cueillette.
Dégustation de tartare d’algues   .

1237 Lieu-dit Hellez Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 85 49 36 12 

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English :

L’événement Atelier algues Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DES ABERS

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