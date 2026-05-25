Fermeture de la médiathèque Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Fermeture de la médiathèque Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mardi 16 juin 2026.
Plouguerneau
Fermeture de la médiathèque
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-16
La médiathèque sera exceptionnellement fermée la troisième semaine de juin. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Fermeture de la médiathèque Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS
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