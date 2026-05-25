Fermeture de la médiathèque Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

Fermeture de la médiathèque

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-16

La médiathèque sera exceptionnellement fermée la troisième semaine de juin. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement Fermeture de la médiathèque Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS