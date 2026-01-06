ATELIER ANTHOTYPE AU MUSÉE Mende
ATELIER ANTHOTYPE AU MUSÉE Mende mercredi 12 août 2026.
Mende
ATELIER ANTHOTYPE AU MUSÉE
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
L’anthotype est une technique photographique qui utilise des pigments extraits de plantes. Après une visite de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL , venez découvrir cette technique en atelier !
Mercredi 12 août 14h30, atelier anthotype
L’anthotype est une technique photographique qui utilise des pigments extraits de plantes. Après une visite de l’exposition temporaire Raymond Depardon RURAL , venez découvrir cette technique en atelier !
– 2 h
– de 0 à 10€
sur réservation .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
Anthotype is a photographic technique that uses pigments extracted from plants. After a visit to the temporary exhibition Raymond Depardon RURAL , come and discover this technique in a workshop!
L’événement ATELIER ANTHOTYPE AU MUSÉE Mende a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mende
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