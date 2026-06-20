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Atelier Anthotype , créons une œuvre à partir de pigments végétaux sensibles à la lumière / Aurélie MONNIER. Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac

Atelier Anthotype , créons une œuvre à partir de pigments végétaux sensibles à la lumière / Aurélie MONNIER. Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac mercredi 5 août 2026.

Lieu
Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier
Adresse
Le Prieuré
Ville
43380 Lavoûte-Chilhac
Département
Haute-Loire
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
10 10 10

Lavoûte-Chilhac

Atelier Anthotype , créons une œuvre à partir de pigments végétaux sensibles à la lumière / Aurélie MONNIER.

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Découvrez deux procédés photographiques anciens à base de végétaux anthotype et cyanotype. Réalisez des empreintes de plantes grâce à la lumière du soleil. Atelier pour adultes et enfants à la Maison des oiseaux et de la nature, suivi d’un goûter.
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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69  panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Discover two traditional plant-based photographic processes: anthotype and cyanotype. Create plant prints using sunlight. Workshop for adults and children at the Maison des oiseaux et de la nature, followed by a snack.

L’événement Atelier Anthotype , créons une œuvre à partir de pigments végétaux sensibles à la lumière / Aurélie MONNIER. Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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