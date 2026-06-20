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AGENDA · Monistrol-sur-Loire

Atelier apéro rigolo au jardin de cocagne Le Bruchet Monistrol-sur-Loire

mercredi 26 août 2026 · Le Bruchet · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Bruchet
Adresse
Jardin de Cocagne
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif
15 15 15

Monistrol-sur-Loire

Atelier apéro rigolo au jardin de cocagne

Le Bruchet Jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Venez partager un moment créatif et gourmand au coeur d’un jardin maraîcher ! Transformer les légumes de saison en amuse bouche originaux et sublimez des bons produits grâce à une touche d’imagination. Résa bureaux de l’OTI Marches du Velay Rochebaron.
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Le Bruchet Jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

Come share a creative and delicious experience in the heart of a vegetable garden! Transform seasonal vegetables into original appetizers and bring out the best in these fine ingredients with a touch of imagination. Registration at the OTI Marches du Velay Rochebaron office.

L’événement Atelier apéro rigolo au jardin de cocagne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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