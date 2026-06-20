Monistrol-sur-Loire

Visite du quartier du Monteil

rue du Piat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 11:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Visite d’environ 45 min pour découvrir le quartier du Monteil connu pour son activité de forge et de serrurerie. Un quartier historiquement habité par des ouvriers et lié au savoir-faire. Visite guidée par Sylvie Ciochetto, Office de Tourisme.

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rue du Piat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

A tour lasting about 45 minutes to explore the Monteil neighborhood, known for its blacksmithing and locksmithing traditions. This neighborhood has historically been home to workers and is closely tied to traditional craftsmanship. Guided tour led by Sylvie Ciochetto of the Tourist Office.

L’événement Visite du quartier du Monteil Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron