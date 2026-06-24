Visite de l’atelier boutique Mademoiselle Dentelle créations Monistrol-sur-Loire
vendredi 28 août 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Visite de l’atelier boutique Mademoiselle Dentelle créations
1 faubourg Carnot Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Les étapes de la création sur mesure d’une robe de mariée vous seront dévoilés! Vous découvrirez le processus de création et les différentes matières. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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1 faubourg Carnot Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
We’ll reveal the steps involved in creating a custom-made wedding dress! You’ll learn about the design process and the different fabrics. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Visite de l’atelier boutique Mademoiselle Dentelle créations Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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