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ATELIER APICULTURE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

ATELIER APICULTURE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Ecomusée Rural du Pays Nantais

Adresse : 81, Rue Anne de Bretagne

Ville : 44360 Vigneux-de-Bretagne

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 9

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER APICULTURE

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Nos amies les abeilles n’auront plus de secret pour les petits.
En présence d’un apiculteur récoltant professionnel petits et grands découvriront autour des ruches de l’Écomusée rural du pays nantais, les secrets du métier et des abeilles à travers des explications et une dégustation du miel récolté (suivant météo). Voilage de sécurité fourni aux participants.
Inscription obligatoire   .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 

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English :

Our friends the bees will no longer have any secrets for the little ones.

L’événement ATELIER APICULTURE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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