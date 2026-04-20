ATELIER APICULTURE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne
ATELIER APICULTURE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne jeudi 16 juillet 2026.
Vigneux-de-Bretagne
ATELIER APICULTURE
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Nos amies les abeilles n’auront plus de secret pour les petits.
En présence d’un apiculteur récoltant professionnel petits et grands découvriront autour des ruches de l’Écomusée rural du pays nantais, les secrets du métier et des abeilles à travers des explications et une dégustation du miel récolté (suivant météo). Voilage de sécurité fourni aux participants.
Inscription obligatoire .
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our friends the bees will no longer have any secrets for the little ones.
L’événement ATELIER APICULTURE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
À voir aussi à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique)
- FÊTE DE LA MUSIQUE Vigneux-de-Bretagne 19 juin 2026
- REAPIR CAFÉ Vigneux-de-Bretagne 20 juin 2026
- GUINGUETTE Vigneux-de-Bretagne 4 juillet 2026
- ATELIER ARGILE & IMPRESSIONS VÉGÉTALES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne 15 juillet 2026
- ATELIER PETITS PAINS SURPRISES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne 17 juillet 2026