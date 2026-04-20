ATELIER ARGILE & IMPRESSIONS VÉGÉTALES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER ARGILE & IMPRESSIONS VÉGÉTALES

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Prêts à être créatifs ?

En compagnie d’une potière professionnelle , les enfants découvriront les secrets du métier, le travail de la matière tout en s’amusant et en façonnant les objets.

Les réalisations seront disponibles quelques jours plus tard le temps de les cuire.

Réservation obligatoire .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

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Ready to get creative?

L’événement ATELIER ARGILE & IMPRESSIONS VÉGÉTALES Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre