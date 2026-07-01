Informations pratiques

Vigneux-de-Bretagne

FETE NATIONALE

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Spectacle, musique et feu d’artifice

ZicÔMaton 19h30

Plus qu’une simple scène, c’est une machine à souvenirs. La ZicÔMaton, c’est la rencontre électrique entre un DJ set éclectique et un studio photo déjanté, le tout niché dans une caravane vintage entièrement scénographiée. Un espace de liberté où l’on vient pour le son, et où l’on reste pour s’amuser.

Fanfare brésilienne 20h45 et 22h

L’école de samba de Nantes, Coraçao do Brasil, vous propose depuis 34 ans une animation de Samba Carioca dansante, musicale, conviviale et populaire !

Feu d’artifice 23h

Le feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit pour un spectacle pyrotechnique haut en couleur, proposé cette année avec des voiles lumineuses synchronisée sur la musique.

Bus Dé’Tourné à partir de 19h30

Un bus anglais réaménagé en bar où vous pouvez profiter de jeux de plein air tout en dégustant une cuisine gourmande 100 % faite maison ou en sirotant des boissons artisanales.

Rendez-vous au Complexe Sportif .

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 39 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show, music and fireworks

L’événement FETE NATIONALE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-01 par Point d’accueil Sucé sur Erdre