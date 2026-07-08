Atelier Apprenti archéologue de 8 à 12 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

lundi 31 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier Apprenti archéologue de 8 à 12 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 10:30:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-08-31

Pour les enfants de 8 à 12 ans

Que fait-on pendant une fouille archéologique ? Découvrez le métier d’archéologue en vous exerçant sur un chantier de fouilles reconstitué. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier Apprenti archéologue de 8 à 12 ans

L’événement Atelier Apprenti archéologue de 8 à 12 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT 79