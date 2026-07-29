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AGENDA · Le Havre

Atelier Aquarelle avec Chloé Manufactory Le Havre

samedi 22 août 2026 · Manufactory · Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Manufactory
Adresse
115 Rue Richelieu
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier Aquarelle avec Chloé

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-29

Exprimez votre créativité avec Manufactory !
Rejoignez-nous pour un atelier avec Chloé qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.

Pour les adultes Durée 2h.
Réservation obligatoire, nombre de place limité.   .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97  manufactory@orange.fr

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English : Atelier Aquarelle avec Chloé

L’événement Atelier Aquarelle avec Chloé Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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