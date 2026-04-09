Atelier Aquarelle Botanique Jardin Junot Paris

Cris Godoy, artiste d’aquarelle botanique brésilo-américaine, Cris a animé des ateliers au Portugal, au Brésil, à Paris, Oslo et Bangkok. Elle enseigne aujourd’hui aux prestigieux Marie Selby Botanical Gardens en Floride, et est membre de la Society of Botanical Artists et de l’American Society of Botanical Artists.

Avec Cris, vous n’apprenez pas seulement à peindre. Vous apprenez à voir — à observer la nature avec une attention si fine qu’elle devient vivante sur le papier. Ce que vous vivrez

Dans un cadre intime et volontairement préservé — le nombre de participants est très limité à 10 personnes — vous traverserez le processus de l’aquarelle botanique : observation, composition, maîtrise des lavis, rendu des textures végétales. Vous repartirez avec une œuvre unique, faite de vos mains, dans l’un des jardins les plus secrets de la ville.

Tout le matériel est inclus. Venez les mains vides, repartez les mains tachées d’aquarelle et le cœur plein.

Langue : Atelier animé en anglais · interprétation en français

Atelier intimiste avec l’artiste internationale Cris Godoy, artiste et enseignante aux États-Unis, notamment aux Marie Selby Botanical Gardens, est de passage à Paris pour quelques jours. Un moment rare. Pendant trois heures, vous créez votre propre aquarelle. Observer. Respirer. Laisser.

Le vendredi 17 avril 2026

de 15h00 à 18h00

payant

80 euros pour les 3 heures d’atelier, matériel inclus.

Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T15:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00

Jardin Junot 23, avenue Junot 75018 Accès : sonner à la grille – jardin Junot ou hôtel particulier de MontmartreParis

https://www.crisgodoyart.com/ +33613704147 tulamoraes1@gmail.com https://www.facebook.com/cris.godoy.3192 https://www.facebook.com/cris.godoy.3192



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