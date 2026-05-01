Atelier aquarelle Bouquet de fleurs Café l’Étincelle Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade

Atelier aquarelle Bouquet de fleurs

Café l’Étincelle 8 place de l’Eglise Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

dont 5 euros pour l’adhésion au café associatif si vous ne l’êtes pas déjà

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez profiter d’un après-midi créatif entre amis, en famille ou solo autour de l’aquarelle. Pendant 2h, nous viendrons prendre en main des notions clés pour peindre une création florale, en clin d’œil à la fête des mères, ou si vous aimez les fleurs.

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Café l’Étincelle 8 place de l’Eglise Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 71 81 11

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English :

Come and enjoy a creative afternoon with friends, family or solo around watercolor. For 2 hours, we’ll take you through the key notions for painting a floral creation, in a nod to Mother’s Day, or if you just love flowers.

L’événement Atelier aquarelle Bouquet de fleurs Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay