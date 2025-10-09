Récital de la chorale AnDante Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade

Récital de la chorale AnDante

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les choristes de la Dante Interprèteront un répertoire composé de chants traditionnels de diverses régions d’Italie qui accompagnent les fêtes du calendrier, tant religieuses que profanes chants de quête et pastorale, carnaval, de Pâques, et de Noël.

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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

The Dante Interpretive Choristers will perform a repertoire of traditional songs from various regions of Italy, to accompany both religious and secular feasts of the calendar: quest and pastoral songs, carnival, Easter and Christmas.

L’événement Récital de la chorale AnDante Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay