Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026 Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade

Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir la nouvelle création par les jeunes comédiens de l’atelier théâtre du centre culturel sous la direction d’Angélique Gouttesoulard.

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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

Come and discover the new creation by young actors from the cultural center’s theater workshop, directed by Angélique Gouttesoulard.

L’événement Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026 Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay