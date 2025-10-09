Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026 Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026 Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade

Adresse : 2 rue du Soleil Levant

Ville : 43700 Saint-Germain-Laprade

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Germain-Laprade

Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Venez découvrir la nouvelle création par les jeunes comédiens de l’atelier théâtre du centre culturel sous la direction d’Angélique Gouttesoulard.
  .

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22  centreculturel@saintgermainlaprade.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the new creation by young actors from the cultural center’s theater workshop, directed by Angélique Gouttesoulard.

L’événement Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026 Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

À voir aussi à Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire)