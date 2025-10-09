Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026 Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026 Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade vendredi 29 mai 2026.
Saint-Germain-Laprade
Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir la nouvelle création par les jeunes comédiens de l’atelier théâtre du centre culturel sous la direction d’Angélique Gouttesoulard.
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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
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English :
Come and discover the new creation by young actors from the cultural center’s theater workshop, directed by Angélique Gouttesoulard.
L’événement Restitution atelier théâtre les Cales de Suchas, création 2026 Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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