Informations pratiques

Chartres

Atelier aquarelle Chartres en Lumières

Rue de Bethléem Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Laissez-vous inspirer par la magie des soirées chartraines lors d’un atelier d’aquarelle accessible à tous. Réalisez une création poétique autour de Chartres en Lumières et repartez avec votre œuvre.Familles

Animé par Pauline Vasseur, cet atelier d’aquarelle vous invite à capturer l’atmosphère féérique de Chartres en Lumières. Lanternes, reflets sur l’eau, silhouettes des maisons et majestueuse cathédrale serviront d’inspiration pour réaliser un paysage nocturne délicat et lumineux. Accessible aux débutants comme aux initiés, cet atelier est une invitation à découvrir l’aquarelle dans une ambiance conviviale et créative. Aucune pratique artistique n’est nécessaire. Chaque participant repartira avec sa création, inspirée des lumières emblématiques de Chartres. 40 .

Rue de Bethléem Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

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English :

Let yourself be inspired by the magic of evenings in Chartres during a watercolor workshop open to everyone. Create a poetic piece inspired by Chartres en Lumières and take your artwork home with you.

L’événement Atelier aquarelle Chartres en Lumières Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par OT CHARTRES