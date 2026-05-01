Braud-et-Saint-Louis

Atelier Aquarelle Fête de la Nature

2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

À l’occasion de la Fête de la Nature, Terres d’Oiseaux vous propose un atelier aquarelle le dimanche 24 à partir de 16h. Petits et grands sont invités à partager un moment créatif et convivial autour des couleurs et de la nature. Que vous soyez débutant ou passionné, venez découvrir le plaisir de l’aquarelle dans un cadre inspirant et apaisant. .

2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88 contact@terresdoiseaux.fr

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English :

L’événement Atelier Aquarelle Fête de la Nature Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde