La Fête de la nature Portes Ouvertes à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis samedi 23 mai 2026.

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

2026-05-23 2026-05-24

A l’occasion de la Fête de la Nature, Terres d’Oiseaux vous ouvre gratuitement ses portes le temps d’un week-end !

En plein cœur du marais, accédez à 120 hectares de nature préservée en empruntant les sentiers de découverte et les observatoires où les animateurs partageront avec vous leurs connaissances du site et des oiseaux.

Rendez-vous les samedi 23 et dimanche 24 mai, de 10h à 19h pour partir à la rencontre des habitants du marais. .

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 80 contact@terresdoiseaux.fr

