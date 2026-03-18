SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée ornitologique Une merveilleuse histoire du temps Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée ornitologique Une merveilleuse histoire du temps

Terres d’Oiseaux 2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Si l’histoire de la Terre était restituée sur la durée d’une année, l’humanité s’inviterait in extremis le soir du Nouvel An. Et en une soirée, notre invité en a fait des choses !

Mais prenons du recul, l’humanité n’était pas seule à la fête ! Prenons le cas du pigeon ramier

Banal ? Anodin ? Presque ennuyant et invisible. Pourtant, à l’échelle du temps, c’est l’héritier d’une incroyable success story qui se dandine dans votre jardin.

Loin des projecteurs, tandis que ses cousins casaniers peinent à survivre sur leurs îles tropicales d’origine, lui, l’aventurier de la famille est parti tenter sa chance ailleurs et s’est ainsi forgé un avenir radieux !

Pour remonter le temps et découvrir les merveilleuses histoires de nos oiseaux pas si communs, suivez Sylvain, notre agent de l’OFB et ornithologue passionné pour une visite pas si commune ! .

Terres d’Oiseaux 2 Lieu dit les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88

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English : SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée ornitologique Une merveilleuse histoire du temps

L’événement SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ Visite guidée ornitologique Une merveilleuse histoire du temps Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde