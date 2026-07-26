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AGENDA · Larrau

Atelier aquarelle Larrau

jeudi 22 octobre 2026 · Larrau

Atelier aquarelle Larrau

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 Tarif réduit

Larrau

Atelier aquarelle

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 12:30:00

Date(s) :
2026-10-22

Guillermo, dessinateur et aquarelliste passionné, vous invite à un atelier à Iraty, en Soule.
Il propose, à travers cette initiation accessible aux débutants comme aux curieux, d’expérimenter les couleurs, les formes et la lumière pour exercer son regard artistique et sensible sur le monde. Le matériel est fourni afin de permettre à chacun de vivre pleinement cette expérience créative, dans une atmosphère conviviale et inspirante. À partir de 8 ans. Sur Inscription.   .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Atelier aquarelle

L’événement Atelier aquarelle Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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