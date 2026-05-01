Atelier aquarelle L’artisanerie du Ô Morteau
Atelier aquarelle L’artisanerie du Ô Morteau mercredi 6 mai 2026.
Morteau
Atelier aquarelle
L’artisanerie du Ô 1 Place de l’Hôtel de Ville Morteau Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Viens t’amuser avec les couleurs et créer une jolie carte pour la fête des mères
Pour les 7-10 ans . Places limitées Sur inscription. .
L’artisanerie du Ô 1 Place de l’Hôtel de Ville Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 37 84 95 lumylouu@gmail.com
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English : Atelier aquarelle
L’événement Atelier aquarelle Morteau a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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