Atelier : archéologie du bâti, Château de Villandraut, Villandraut

Informations pratiques

Atelier : archéologie du bâti Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Villandraut Gironde

Gratuit. Limité à 12 personnes pour des enfants de 6 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Grâce à cet atelier, faites découvrir aux enfants ce qu’est l’archéologie du bâti, une discipline indispensable pour comprendre les édifices hérités des siècles passés et retracer leur histoire.

Château de Villandraut Rue Lafon Isore, 33730 Villandraut, France Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556258757 https://www.chateaudevillandraut.fr Château construit par le pape Clément V au début du XIVe siècle. Parvenu jusqu’à nos jours presque intact, l’édifice constitue le modèle le plus vaste et le plus accompli des châteaux de plaine avec son plan rectangulaire flanqué aux angles de puissantes tours auxquelles s’ajoutent au centre d’un front de l’enceinte deux autres tours aussi massives qui commandent l’entrée. L’architecture défensive se double de l’agrément d’une demeure seigneuriale avec des appartements largement éclairés sur cour et sur la campagne.

Grâce à cet atelier, faites découvrir aux enfants ce qu’est l’archéologie du bâti, insispensable pour pouvoir comprendre les édifices des siècles et des années passés.

©Association Adichats