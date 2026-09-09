Atelier : taille de pierre, Château de Villandraut, Villandraut

Informations pratiques

Atelier : taille de pierre 19 et 20 septembre Château de Villandraut Gironde

Gratuit. C’est un atelier qui se fait en continu sur toute la journée d’ouverture du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez vous initier à la taille de pierre et découvrir un métier ancestral, transmis depuis des siècles.

Château de Villandraut Rue Lafon Isore, 33730 Villandraut, France Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556258757 https://www.chateaudevillandraut.fr Château construit par le pape Clément V au début du XIVe siècle. Parvenu jusqu’à nos jours presque intact, l’édifice constitue le modèle le plus vaste et le plus accompli des châteaux de plaine avec son plan rectangulaire flanqué aux angles de puissantes tours auxquelles s’ajoutent au centre d’un front de l’enceinte deux autres tours aussi massives qui commandent l’entrée. L’architecture défensive se double de l’agrément d’une demeure seigneuriale avec des appartements largement éclairés sur cour et sur la campagne.

Venez vous initier à la taille de pierre et ainsi en apprendre un peu plus sur un métier qui existe depuis des siècles.

©Association Adichats