Atelier des 5 sens – Le château abandonné, Château de Villandraut, Villandraut

Informations pratiques

Atelier des 5 sens – Le château abandonné Samedi 19 septembre, 11h00 Château de Villandraut Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Grâce à l’atelier « Le château abandonné », découvrez de manière originale les défis liés à la conservation d’un monument ayant traversé plusieurs siècles d’histoire.

Château de Villandraut Rue Lafon Isore, 33730 Villandraut, France Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556258757 https://www.chateaudevillandraut.fr Château construit par le pape Clément V au début du XIVe siècle. Parvenu jusqu’à nos jours presque intact, l’édifice constitue le modèle le plus vaste et le plus accompli des châteaux de plaine avec son plan rectangulaire flanqué aux angles de puissantes tours auxquelles s’ajoutent au centre d’un front de l’enceinte deux autres tours aussi massives qui commandent l’entrée. L’architecture défensive se double de l’agrément d’une demeure seigneuriale avec des appartements largement éclairés sur cour et sur la campagne.

Grâce à l’atelier, « le château abandonné », venez découvrir d’une manière originale, les difficultés rencontrées afin de pouvoir conserver un monument qui a traversé des siècles d’histoire.

©Association Adichats