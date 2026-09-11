Atelier Archives 2226 avec Maëlle Bléteau, Repaire Urbain, Angers

Informations pratiques

Atelier Archives 2226 avec Maëlle Bléteau 19 et 20 septembre Repaire Urbain Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’atelier photographique de l’artiste Maëlle Bléteau vous invite à recomposer d’anciennes archives de la ville d’Angers en un tirage cyanotype.

Tout public à partir de 6 ans.

Repaire Urbain 35 Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 65 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/le-repaire-urbain-ru/index.html Le Repaire Urbain accueille trois services municipaux (Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives patrimoniales) et propose toute l’année des expositions, animations et rencontres autour de la création artistique contemporaine, de l’histoire et du patrimoine angevins.

L’atelier photographique de l’artiste Maëlle Bléteau vous invite à recomposer d’anciennes archives de la ville d’Angers en un tirage cyanotype.

©Musées d’Angers, David Riou