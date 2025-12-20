Atelier Art Lab Boîtes d’Amours Centre Multimédia Neuvic

Atelier Art Lab Boîtes d’Amours

Un atelier créatif où chacun, petit ou grand, pourra imaginer et fabriquer sa propre “boîte d’amours”.

À partir de matériaux simples et colorés, les participants découvriront comment transformer une boîte en un petit univers poétique un message, un souvenir, un dessin, un trésor… tout ce qui parle d’amour, de joie et de créativité !

Adultes et enfants à partir de 5 ans.

10h-11h30, Centre Multimédia

Gratuit. Places limitées, réservation conseillée auprès de Lise.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Atelier Art Lab Boîtes d’Amours

A creative workshop where everyone, young and old, can imagine and make their own love box .

Adults and children aged 5 and over.

10am-11.30am, Centre Multimédia

Free admission. Places limited, booking recommended with Lise.

Center Multimédia 05 53 80 09 88

