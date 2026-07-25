Atelier Art Postal chez Toutencolle Dun-sur-Auron
mardi 18 août 2026 · Dun-sur-Auron
Informations pratiques
Dun-sur-Auron
Atelier Art Postal chez Toutencolle
27 Grande Rue Dun-sur-Auron Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 16:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Exprimez votre créativité et donnez vie à vos plus belles cartes postales !
Initiez-vous à l’art postal lors d’un atelier créatif à la Boutique Toutencolle ! Rendez-vous le mardi 18 août, de 14h30 à 16h30, dans une salle climatisée, au 27 Grande Rue, 18130 Dun-sur-Auron. Apportez votre matériel d’aquarelle préféré, les cartes et enveloppes vous seront fournies sur place ! Une belle occasion de mêler peinture, illustration et correspondance artistique dans une ambiance conviviale. Tarif 25 € par personne. Réservation obligatoire au 06 26 71 44 21. 25 .
27 Grande Rue Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 71 44 21
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English :
Express your creativity and bring your most beautiful postcards to life!
L’événement Atelier Art Postal chez Toutencolle Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-07-25 par PIT LE DUNOIS
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