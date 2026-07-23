Au Jardin, ce soir… Lectures animées Dun-sur-Auron
jeudi 6 août 2026 · Dun-sur-Auron
Informations pratiques
Dun-sur-Auron
Au Jardin, ce soir… Lectures animées
La Moriande Dun-sur-Auron Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Laissez-vous porter par la magie des mots dans un écrin de verdure !
Le jeudi 6 août à 19h00, le site de Dun pas d’âne à Dun-sur-Auron vous ouvre les portes de son jardin pour une soirée unique Au jardin, ce soir… Lectures animées .
Installez-vous sous les arbres et laissez-vous emporter par les lectures vivantes de Ghislaine Antoine, dans un cadre paisible où les mots se mêlent à la douceur d’une soirée d’été.
Pour prolonger ce moment convivial, le salon de thé Chez Tante Agatha se délocalise exceptionnellement à Dun pas d’âne et proposera une restauration sur place.
Participation au chapeau.
Réservation conseillée
06 26 71 44 21
cheztanteagatha@gmail.com
Une belle occasion de partager un moment de culture, de gourmandise et de nature, dans un lieu authentique du Dunois et de la Destination Sud Berry ! .
La Moriande Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 71 44 21 cheztanteagatha@gmail.com
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English :
Let yourself be swept away by the magic of words in a lush green setting!
L’événement Au Jardin, ce soir… Lectures animées Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-07-23 par PIT LE DUNOIS
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