Début de nuit sur le plus grand causse du Berry

La Périsse Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Sortie sur les Chaumes de la Périsse avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire.

Vivez le coucher de soleil sur les Chaumes de la Périsse et soyez à l’écoute des bruits crépusculaires et nocturnes sur le plus grand causse du Berry !

Réservation obligatoire 02 48 83 00 28 .

La Périsse Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outing to the Chaumes de la Périsse with the Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire.

L’événement Début de nuit sur le plus grand causse du Berry Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-02-19 par PIT LE DUNOIS