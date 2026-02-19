Début de nuit sur le plus grand causse du Berry Dun-sur-Auron
La Périsse Dun-sur-Auron Cher
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
2026-08-08
Sortie sur les Chaumes de la Périsse avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire.
Vivez le coucher de soleil sur les Chaumes de la Périsse et soyez à l’écoute des bruits crépusculaires et nocturnes sur le plus grand causse du Berry !
Réservation obligatoire 02 48 83 00 28 .
La Périsse Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
Outing to the Chaumes de la Périsse with the Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire.
