Atelier Nature au pas des ânes encre végétale Dun-sur-Auron

Atelier Nature au pas des ânes encre végétale

La Cloix d’en Bas Dun-sur-Auron Cher

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Et si vous laissiez parler votre créativité au cœur de la nature ?

À Dun-sur-Auron, le long du canal de Berry, Dun pas d’âne vous invite à vivre une expérience artistique originale, en harmonie avec l’environnement.

Accompagné(e) par Julia Paget-Teixeira, artiste plasticienne, vous découvrirez les secrets de la couleur végétale et des techniques d’impression naturelle. Feuilles, plantes, pigments… la nature devient votre palette et votre terrain d’expression.

Le petit plus? Vous repartez avec votre création !

Réservation obligatoire au 06 26 71 44 21 40 .

La Cloix d’en Bas Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 71 44 21 dunpasdane@gmail.com

