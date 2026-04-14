Dun-sur-Auron

Visites Guidées Estivales du Beffroi de Dun-sur-Auron

Place Jacques Chartier Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Cet été, tous les mercredis, partez à la découverte du Beffroi de Dun-sur-Auron lors de visites guidées passionnantes et plongez dans l’histoire fascinante de ce monument emblématique, entre panorama exceptionnel et secrets du patrimoine.

Cet été, tous les mercredis à 14h30 et 16h00, partez à la découverte du Beffroi de Dun-sur-Auron avec nos visites guidées passionnantes ! Réservez dès maintenant vos places pour découvrir les trésors de notre patrimoine.

Plongez dans l’histoire fascinante de notre beffroi. Admirez la vue panoramique et découvrez les secrets de ce monument historique.

Réservation obligatoire Toutes les visites se font sur réservation, alors assurez-vous de réserver votre place!

Contactez le Point d’Information Touristique Le Dunois au 02 48 64 38 10.

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de découvrir les joyaux de Dun-sur-Auron. Nous avons hâte de vous accueillir! .

Place Jacques Chartier Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 38 10 tourisme@cdcledunois.fr

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English :

Free Summer Guided Tours in Dun-sur-Auron

L’événement Visites Guidées Estivales du Beffroi de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-04-14 par PIT LE DUNOIS