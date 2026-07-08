Visites Guidées Estivales du Musée du Canal de Berry de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron
vendredi 10 juillet 2026 · Dun-sur-Auron
Informations pratiques
Dun-sur-Auron
Visites Guidées Estivales du Musée du Canal de Berry de Dun-sur-Auron
Place du Châtelet Dun-sur-Auron Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Cet été, tous les vendredis, partez pour un voyage dans le temps au Musée du Canal de Dun-sur-Auron et découvrez l’histoire fascinante du patrimoine fluvial et industriel qui a marqué le territoire.
Cet été, tous les vendredis à 15h00, explorez le Musée du Canal et voyagez à travers le temps pour comprendre l’importance de notre patrimoine fluvial et industriel.
Réservation obligatoire Toutes les visites se font sur réservation, alors assurez-vous de réserver votre place!
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Place du Châtelet Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 38 10 tourisme@cdcledunois.fr
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English :
Free Summer Guided Tours in Dun-sur-Auron
L’événement Visites Guidées Estivales du Musée du Canal de Berry de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-07-03 par PIT LE DUNOIS
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