Informations pratiques

Dun-sur-Auron

Visites Guidées Estivales du Musée du Canal de Berry de Dun-sur-Auron

Place du Châtelet Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Cet été, tous les vendredis, partez pour un voyage dans le temps au Musée du Canal de Dun-sur-Auron et découvrez l’histoire fascinante du patrimoine fluvial et industriel qui a marqué le territoire.

Cet été, tous les vendredis à 15h00, explorez le Musée du Canal et voyagez à travers le temps pour comprendre l’importance de notre patrimoine fluvial et industriel.

Réservation obligatoire Toutes les visites se font sur réservation, alors assurez-vous de réserver votre place!

Contactez-nous au Point d’Information Touristique Le Dunois

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de découvrir les joyaux de Dun-sur-Auron. Nous avons hâte de vous accueillir! .

Place du Châtelet Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 38 10 tourisme@cdcledunois.fr

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English :

Free Summer Guided Tours in Dun-sur-Auron

L’événement Visites Guidées Estivales du Musée du Canal de Berry de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-07-03 par PIT LE DUNOIS