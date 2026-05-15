Dun-sur-Auron

Exposition d’1 art à l’autre au Point d’Information Touristique Le Dunois

18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-20

Plongez dans un univers aussi étonnant que poétique avec l’exposition proposée par l’association D’1 Art à l’Autre au Point d’Information Touristique Le Dunois à Dun-sur-Auron !

Du 20 juin au 29 août 2026, laissez-vous surprendre par un monde fantastique peuplé d’insectes fascinants et de personnages décalés, où l’imaginaire prend vie à travers des œuvres originales mêlant sculptures et peintures. Entre fantaisie, humour et créativité, chaque création invite à la curiosité et à l’évasion.

Cette exposition singulière séduira autant les amateurs d’art que les visiteurs en quête d’une découverte insolite pendant leur séjour en Destination Sud Berry.

Rendez-vous au Point d’Information Touristique de Dun-sur-Auron, situé 18 avenue Jean Jaurès, du mardi au samedi, pour découvrir cet univers artistique hors du commun.

Une belle occasion de pousser la porte, de prendre le temps d’admirer… et de voyager dans un monde où l’art et l’imaginaire ne font qu’un ! .

18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 38 10

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English :

Immerse yourself in a universe as astonishing as it is poetic with the exhibition proposed by the association D?1 Art à l?Autre at the Tourist Information Point Le Dunois in Dun-sur-Auron!

L’événement Exposition d’1 art à l’autre au Point d’Information Touristique Le Dunois Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-05-15 par PIT LE DUNOIS