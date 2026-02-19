Balade découverte sur le plus grand causse du Berry Dun-sur-Auron
Balade découverte sur le plus grand causse du Berry
La Périsse Dun-sur-Auron Cher
2026-05-23 09:00:00
2026-05-23 12:00:00
2026-05-23
Sortie sur les Chaumes de la Périsse avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire et les Amis de la Périsse
Venez (re)découvrir les Chaumes de la Périsse lors d’une balade découverte histoire, géologie, paysage, biodiversité…
Réservation obligatoire 02 48 83 00 28 .
La Périsse Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
Outing to the Chaumes de la Périsse with the Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire and the Amis de la Périsse
