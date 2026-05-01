Dun-sur-Auron

Rencontre littéraire avec Martine Chavot à Dun-sur-Auron

12 Grande Rue Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Une matinée littéraire captivante où mémoire et histoire prennent vie, portée par la plume engagée de Martine Chavot et des échanges privilégiés avec le public à Dun-sur-Auron.

Plongez dans une matinée où les mots font revivre l’histoire et les destins oubliés ! Le samedi 9 mai de 10h à 12h, Martine Chavot vous donne rendez-vous à l’espace de vie sociale Le Potager à Dun-sur-Auron pour une rencontre littéraire aussi passionnante qu’émouvante.

À travers ses romans nourris de recherches historiques, l’autrice vous entraîne au cœur du Berry et de parcours de vie saisissants. Aux côtés de Ghislaine Antoine, elle partagera son travail, ses inspirations et échangera avec le public dans une ambiance conviviale, avant un temps de dédicaces.

Une belle occasion de découvrir, d’échanger… et de se laisser emporter par la force des histoires vraies.

Entrée libre Renseignements au 06 09 45 36 14 .

12 Grande Rue Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 45 36 14

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English :

A captivating literary morning where memory and history come to life, brought to life by Martine Chavot’s engaging writing and privileged exchanges with the public in Dun-sur-Auron.

L’événement Rencontre littéraire avec Martine Chavot à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-05-02 par PIT LE DUNOIS