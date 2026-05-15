Dun-sur-Auron

Brocante du champ de Foire

Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Traditionnelle brocante place du Champ de Foire organisée par le Comité des fêtes

Amateurs de trouvailles et chineurs passionnés, ne manquez pas la traditionnelle brocante du Champ de Foire à Dun-sur-Auron le Dimanche 14 Juin de 6h à 19h ! Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne affaire.

Des dizaines d’exposants pour dénicher des trésors meubles anciens, objets vintage, vêtements, livres, vaisselle, jouets et bien plus encore !

Une ambiance chaleureuse, idéale pour flâner en famille ou entre amis.

Restauration et buvette sur place pour une pause gourmande entre deux stands.

Renseignements au 02 48 59 57 42 ou 02 48 59 56 51 .

Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 59 56 51

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English :

Traditional flea market at Place du Champ de Foire organized by the Comité des fêtes

L’événement Brocante du champ de Foire Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-05-15 par BERRY