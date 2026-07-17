Visite guidée de la ville de Dun-sur-Auron, Beffroi, Dun-sur-Auron

Informations pratiques

Visite guidée de la ville de Dun-sur-Auron Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Beffroi Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez les vestiges de la cité médiévale, son tracé ancien, ses fortifications et son évolution au fil des siècles. Une balade immersive qui vous mènera à travers les ruelles et les paysages où se dessine encore l’empreinte du passé.

Beffroi Rue Saint-Vincent 18130 Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 64 38 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@cdcledunois.fr »}]

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez les vestiges de la cité médiévale, son tracé ancien, ses fortifications et son évolution au fil des siècles.

©Route Jacques Coeur