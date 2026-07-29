Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron
samedi 19 septembre 2026 · Dun-sur-Auron
Informations pratiques
Dun-sur-Auron
Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron
18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire fascinante de Dun-sur-Auron.
Samedi 19 septembre 2026.
Programme à venir.
Visite gratuite, sur réservation obligatoire auprès du Point d’Information Touristique Le Dunois au 02 48 64 38 10 ou par mail à tourisme@cdcledunois.fr .
18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 38 10 tourisme@cdcledunois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into the fascinating history of Dun-sur-Auron during the European Heritage Days.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-07-29 par PIT LE DUNOIS
À voir aussi à Dun-sur-Auron (Cher)
- Au Jardin, ce soir… Lectures animées Dun-sur-Auron 6 août 2026
- Début de nuit sur le plus grand causse du Berry Dun-sur-Auron 8 août 2026
- Atelier Nature au pas des ânes encre végétale Dun-sur-Auron 11 août 2026
- Atelier Art Postal chez Toutencolle Dun-sur-Auron 18 août 2026
- Atelier Nature au pas des ânes impression et couleur végétale Dun-sur-Auron 22 août 2026