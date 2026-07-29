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Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron

samedi 19 septembre 2026 · Dun-sur-Auron

Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
18 Avenue Jean Jaurès
Ville
18130 Dun-sur-Auron
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Dun-sur-Auron

Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron

18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire fascinante de Dun-sur-Auron.
Samedi 19 septembre 2026.

Programme à venir.

Visite gratuite, sur réservation obligatoire auprès du Point d’Information Touristique Le Dunois au 02 48 64 38 10 ou par mail à tourisme@cdcledunois.fr   .

18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 38 10  tourisme@cdcledunois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the fascinating history of Dun-sur-Auron during the European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-07-29 par PIT LE DUNOIS

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