Informations pratiques

Dun-sur-Auron

Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron

18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire fascinante de Dun-sur-Auron.

Samedi 19 septembre 2026.

Programme à venir.

Visite gratuite, sur réservation obligatoire auprès du Point d’Information Touristique Le Dunois au 02 48 64 38 10 ou par mail à tourisme@cdcledunois.fr .

18 Avenue Jean Jaurès Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 38 10 tourisme@cdcledunois.fr

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English :

Dive into the fascinating history of Dun-sur-Auron during the European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-07-29 par PIT LE DUNOIS