Brocante de l’Auron Dun-sur-Auron
dimanche 13 septembre 2026 · Dun-sur-Auron
Informations pratiques
Dun-sur-Auron
Brocante de l’Auron
Place du Bief Dun-sur-Auron Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Traditionnelle brocante de Dun, longeant les bords de l’Auron, au pied des remparts.
Venez découvrir la Traditionnelle Brocante de Dun-sur-Auron le Dimanche 13 septembre 2026 ! un événement incontournable qui longe les bords de l’Auron, au pied des remparts historiques. Une occasion unique de flâner au fil des stands et de faire des découvertes surprenantes !
Vous trouverez des objets anciens, des meubles vintage, des livres rares, des bijoux, des accessoires, et bien plus encore ! Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Un cadre pittoresque promenade le long de l’Auron, au pied des remparts historiques de Dun-sur-Auron.
Restauration et buvette sur place pour se détendre tout en profitant de l’événement. .
Place du Bief Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 59 56 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market on the banks of the Auron
L’événement Brocante de l’Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-08-07 par PIT LE DUNOIS
À voir aussi à Dun-sur-Auron (Cher)
- Création d’un herbier à la bibliothèque de Dun Dun-sur-Auron 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron 19 septembre 2026
- Visite guidée de la ville de Dun-sur-Auron, Beffroi, Dun-sur-Auron 19 septembre 2026
- Fruits sauvages et couleurs d’automne Dun-sur-Auron 26 septembre 2026
- Atelier Nature au pas des ânes encre végétale Dun-sur-Auron 20 octobre 2026