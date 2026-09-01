UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dun-sur-Auron

Brocante de l’Auron Dun-sur-Auron

dimanche 13 septembre 2026 · Dun-sur-Auron

Brocante de l’Auron Dun-sur-Auron

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Place du Bief
Ville
18130 Dun-sur-Auron
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Dun-sur-Auron

Brocante de l’Auron

Place du Bief Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Traditionnelle brocante de Dun, longeant les bords de l’Auron, au pied des remparts.
Venez découvrir la Traditionnelle Brocante de Dun-sur-Auron le Dimanche 13 septembre 2026 ! un événement incontournable qui longe les bords de l’Auron, au pied des remparts historiques. Une occasion unique de flâner au fil des stands et de faire des découvertes surprenantes !

Vous trouverez des objets anciens, des meubles vintage, des livres rares, des bijoux, des accessoires, et bien plus encore ! Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Un cadre pittoresque promenade le long de l’Auron, au pied des remparts historiques de Dun-sur-Auron.
Restauration et buvette sur place pour se détendre tout en profitant de l’événement.   .

Place du Bief Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 59 56 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market on the banks of the Auron

L’événement Brocante de l’Auron Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-08-07 par PIT LE DUNOIS

À voir aussi à Dun-sur-Auron (Cher)