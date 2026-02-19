Fruits sauvages et couleurs d’automne Dun-sur-Auron
Fruits sauvages et couleurs d’automne Dun-sur-Auron samedi 26 septembre 2026.
Fruits sauvages et couleurs d’automne
La Périsse Dun-sur-Auron Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Sortie sur les Chaumes de la Périsse avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire et les Amis de la Périsse
De la fleur au fruit… Une balade atypique à la découverte des fruits sauvages sur les arbustes et les buissons du causse. Venez découvrir les interactions faune-flore pour la fructification et la dispersion des graines !
Réservation obligatoire 02 48 83 00 28 .
La Périsse Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Outing to the Chaumes de la Périsse with the Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire and the Amis de la Périsse
L’événement Fruits sauvages et couleurs d’automne Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-02-19 par PIT LE DUNOIS