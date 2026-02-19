Fruits sauvages et couleurs d’automne

La Périsse Dun-sur-Auron Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Sortie sur les Chaumes de la Périsse avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire et les Amis de la Périsse

De la fleur au fruit… Une balade atypique à la découverte des fruits sauvages sur les arbustes et les buissons du causse. Venez découvrir les interactions faune-flore pour la fructification et la dispersion des graines !

Réservation obligatoire 02 48 83 00 28 .

La Périsse Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outing to the Chaumes de la Périsse with the Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire and the Amis de la Périsse

L’événement Fruits sauvages et couleurs d’automne Dun-sur-Auron a été mis à jour le 2026-02-19 par PIT LE DUNOIS