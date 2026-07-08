Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon
vendredi 14 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Pour les enfants à partir de 8 à 12 ans.
Durant le Néolithique, les humains ont domestiqué certaines espèces animales. C’est le temps des premiers élevages. Après la découverte des différentes utilisations des animaux à la fin de la Préhistoire, fabrication d’une bourse en cuir.
Production à ramener à la maison. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans
L’événement Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79
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