Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

vendredi 14 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:30:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Pour les enfants à partir de 8 à 12 ans.

Durant le Néolithique, les humains ont domestiqué certaines espèces animales. C’est le temps des premiers élevages. Après la découverte des différentes utilisations des animaux à la fin de la Préhistoire, fabrication d’une bourse en cuir.

Production à ramener à la maison. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans

L’événement Atelier Artisanat du cuir néo de 8 à 12 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79