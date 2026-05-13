Atelier artistique de création de bandes dessinées, Musée de la bande dessinée, Angoulême

Atelier artistique de création de bandes dessinées Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la bande dessinée Charente

Accès libre. Tout public, à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Profitez d’un atelier artistique de création de bandes dessinées originales hors-format ! En lien avec l’exposition « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art », créez des objets graphiques ludiques et découvrez les dessous de la narration graphique.

Musée de la bande dessinée Quai de la Charente 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/cite_de_la_bande_dessinee/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ La salle d’exposition permanente du Musée de la bande dessinée nommée, « Trésors des collections », propose une présentation exceptionnelle des plus belles pièces de ses collections, puisée dans des fonds patrimoniaux riches de plus de 20 000 planches originales et de plusieurs dizaines de milliers d’imprimés. Accès en voiture par la rue des Papetiers, parking gratuit.

Accès piéton depuis la rue de Bordeaux par la passerelle Hugo Pratt.

Profitez d’un atelier artistique de création de bandes dessinées originales hors-format ! En lien avec l’exposition « L’aventure éditoriale – Delcourt, 40 ans au rythme du 9e art », créez des objets…

© Julien Magnan