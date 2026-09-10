ATELIER ARTISTIQUE Dessin au Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
jeudi 22 octobre 2026 · au Centre Culturel de la Maison du Savoir · Saint-Laurent-de-Neste
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Neste
ATELIER ARTISTIQUE Dessin
au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
C’est nouveau cette année, un jeudi par mois à 18h, nous vous proposons un atelier de découverte artistique.
Pour ados et adultes, 2 à 3h de pratique d’un art manuel pour découvrir, expérimenter, tester et créer.
Au programme, collage, linogravure, terre, dessin, estampes et origami !
Sarah vous invite à découvrir la technique de l’aquarelle et à créer un animal, une bête, en s’inspirant d’un texte de son nouvel album. A partir d’un texte, donnez vie à un dessin, tout en apprenant des techniques.
Début des ateliers à 18h
Durée 2h
Nombre de places 8
Participation par atelier 5€
Inscription indispensable auprès de Marion
mediation@maisondusavoir65.fr
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au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie mediation@maisondusavoir65.fr
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English :
New this year: one Thursday a month at 6 p.m., we’re offering an artistic discovery workshop.
For teens and adults, 2 to 3 hours of hands-on art to explore, experiment, try out, and create.
On the agenda: collage, linocut, clay, drawing, printmaking, and origami!
Sarah invites you to discover watercolor techniques and create an animal or creature inspired by a passage from her new picture book. Using a text as your starting point, bring a drawing to life while learning new techniques.
Workshops begin at 6:00 p.m.
Duration: 2 hours
Number of spots: 8
Fee per workshop: 5?
Registration is required; please contact Marion
mediation@maisondusavoir65.fr
L’événement ATELIER ARTISTIQUE Dessin Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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