UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chamarande

Atelier artistique, Domaine de Chamarande, Chamarande

samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Chamarande · Chamarande

Atelier artistique, Domaine de Chamarande, Chamarande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de Chamarande
Adresse
38 Rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande, France
Ville
91730 Chamarande
Département
Essonne

Atelier artistique 19 et 20 septembre Domaine de Chamarande Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Amateur d’art, passionné de nature ou simplement en quête de nouvelles inspirations, rejoignez-nous pour un atelier créatif.
Atelier artistique en continu de 14h à 17h, sans inscription.
RDV à Chamaland

Domaine de Chamarande 38 Rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande, France Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160825201 http://www.chamarande.essonne.fr Château acquis au XIXe siècle par Anthony Boucicaut, fils d’Aristide Boucicaut qui devint propriétaire du Bon Marché en 1852. Édifice représentatif de l’architecture du XVIIe siècle. Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par RER C – station Chamarande (à 200 m du Domaine) ou N20, entre Arpajon et Étampes – sortie Étréchy-Chamarande. Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec un parking dédié.
Atelier

© Droits réservés

À voir aussi à Chamarande (Essonne)