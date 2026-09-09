Atelier artistique, Domaine de Chamarande, Chamarande

Informations pratiques

Atelier artistique 19 et 20 septembre Domaine de Chamarande Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Amateur d’art, passionné de nature ou simplement en quête de nouvelles inspirations, rejoignez-nous pour un atelier créatif.

Atelier artistique en continu de 14h à 17h, sans inscription.

RDV à Chamaland

Domaine de Chamarande 38 Rue du Commandant Maurice Arnoux, 91730 Chamarande, France Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0160825201 http://www.chamarande.essonne.fr Château acquis au XIXe siècle par Anthony Boucicaut, fils d’Aristide Boucicaut qui devint propriétaire du Bon Marché en 1852. Édifice représentatif de l’architecture du XVIIe siècle. Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, le site est accessible par RER C – station Chamarande (à 200 m du Domaine) ou N20, entre Arpajon et Étampes – sortie Étréchy-Chamarande. Site accessible aux personnes à mobilité réduite avec un parking dédié.

Atelier

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