Atelier artistique – Micro-Folie, Médiathèque Marcel-Gotlib, Le Vésinet
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marcel-Gotlib · Le Vésinet
Informations pratiques
Atelier artistique – Micro-Folie Samedi 19 septembre, 15h00, 17h00 Médiathèque Marcel-Gotlib Yvelines
Enfants de 8 à 12 ans (CE1 à 6ème) ; 12 personnes par atelier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Atelier artistique et pédagogique sur l’oeuvre de Pablo Picasso. Découverte de l’univers et de l’oeuvre de l’artiste avant création d’une oeuvre cubiste avec la technique du collage
Médiathèque Marcel-Gotlib 59 boulevard carnot 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.villeduvesinet.fr »}]
Atelier artistique autour de Pablo Picasso
©Lavillette
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