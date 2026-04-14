Atelier ARTZ, Maison des seniors, Limoges
Atelier ARTZ, Maison des seniors, Limoges mardi 21 avril 2026.
Atelier ARTZ 21 avril – 19 mai, les mardis Maison des seniors Haute-Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T15:30:00+02:00
Le vieillissement de la population s’accompagne d’une augmentation significative des troubles cognitifs liés à l’âge, constituant un enjeu majeur de santé publique. Cet atelier vise à prévenir et ralentir le déclin cognitif des seniors en faisant de l’art un levier de stimulation de la mémoire, du lien social et du bien-être.
Renseignements et inscriptiions : Maison des Seniors 05 55 45 85 00
Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
L’art au service de la mémoire mémoire seniors
Pixabay
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